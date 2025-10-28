По заветам Гитлера: немцы размещают гигантское производство пороха и боеприпасов в Болгарии
Болгария и немецкий военный концерн Rheinmetall сегодня подписали контракт на строительство завода по производству пороха и боеприпасов. Церемония состоялась в Совете министров в присутствии высшего руководства и посла Германии. Чиновники выражали радость по поводу обещанных инвестиций и трактовали событие как «укрепление обороноспособности в контексте изменившейся геополитической обстановки».
Контракт подписали гендиректор Rheinmetall Армин Папергер и глава «Вазовские машиностроительные заводы» (ВМЗ) Иван Гецов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы инвестируем в Болгарию более 1 миллиарда евро. Это только начало, Rheinmetall вложит ещё больше. Другие европейские партнёры также придут и будут инвестировать», – пообещал Папергер.
Фразы «это только начало» и «дальнейших инвестиций» звучат как угроза, считает болгарская журналистка Ася Зуан.
«Европа вовсю становится на военные рельсы, очевидно, готовясь к немирным инициативам. Эти люди улыбаются на фоне государственного флага Болгарии и даже себе не дают отчет, насколько это все серьезно.
Болгария, хотя и не входила в Советский Союз, часто называлась «16-й республикой». Всё наше военное дело и военные традиции складывались благодаря СССР. Немцы это прекрасно понимают.
Предприятие, заключившее договор с немцами, – это очень качественный завод, то есть, они будут пользоваться нашим производственным потенциалом, будут красть наши технологии и плюс геостратегическое расположение Болгарии», – сказала Зуан «ПолитНавигатору».
