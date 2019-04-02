Победа Зеленского не гарантирует признание выборов Россией

02.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Даже если во втором туре президентских выборов на Украине победит шоумен Владимир Зеленский, это не будет значить, что Россия автоматически признает его легитимность.

Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы РФ заявил зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы заметить, что тот факт, что Зеленский оказался на первом месте – это, всего-навсего, следствие голосования против всех, этой графы не было бюллетенях. И мы не должны по этому поводу обольщаться. Очевидно, что Зеленский будет президентом, если хотя бы какая-то капля приличия осталась на Украине и на Западе, но это не значит, что мы должны вестись на это и думать, что если так случится, то мы должны считать все происходящее на Украине законными, справедливыми и честными выборами.

Они не были ни честными, ни справедливыми. Эти выборы были в условиях, когда неизвестно, сколько избирателей на Украине. Эти выборы в условиях, когда миллионы людей на Востоке Украины были лишены права голоса, как и все граждане Украины, находящиеся в России. Очевидно, что для того, чтобы эти выборы были признаны легитимными, для этого надо черного кобеля отмыть до бела.

И мы в Государственной думе и в России, понимая, что окончательное решение о признании итогов принимает наш президент, он обладает верховными полномочиями в сфере внешней политики, мы все же должны понимать, что нам в этой ситуации необходимо по завершении цикла выборов высказаться по этому поводу, потому что мы нуждаемся на втором тысячелетии нашего государства в правде в отношении всего происходящего не меньше, чем во времена князя Владимира, который крестил Русь. И мы не имеем права быть слабыми», – отметил Заутлин.

Также он призвал парламент сделать соответствующее заявление о возврате Крыма в состав России ко дню передачи Крымской области из состава РСФСР в состав УССР 26 апреля 1954 года.

«Я считаю, что кроме всего прочего, в апреле мы должны отметить тот факт, что 65 лет назад Верховный совет Советского Союза принял позорное решение о передаче Крыма Украине, и по этому поводу мы тоже должны высказаться, потому что это не мы аннексировали Крым, а у нас его украли 65 лет тому назад», – добавил депутат.