Почему бунт в Хабаровске провалился, – репортаж журналистки из Донецка

02.09.2020, Хабаровск, Юлия Гаврильчук

«ПолитНавигатор» продолжает публикацию репортажа из Хабаровска журналистки Юлии Гаврильчук, которая недавно переехала на Дальний Восток из Донбасса, где жила в последние годы. Начало читайте здесь.

…30 августа Хабаровск праздновал так называемый юбилей – пятидесятый митинг за свободу Сергея Фургала. На улицы вышли, по оценкам мэрии, около 1200 человек. Можно сказать, что с каждым разом протесты собирают всё меньше и меньше людей. Все это объясняется банально – надоело. На митинги сейчас в основном ходят или самые верные последователи хабаровского губернатора, или, как бы не хотелось признавать, проплаченные профессиональные «протестувальники». Конечно, есть процент и тех, кому любое движение в радость – поговорить, пройтись по улицам. С такой же радостью они бы посещали и акции в защиту амурских тигров или митинги против карантина.

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Но вернемся к началу, а именно – за что всё-таки посадили Фургала.

Когда я устраивалась на работу и ходила по собеседованиям в июле, то одним из главных вопросов ко мне был: «Как вы относитесь к происходящему в городе протесту?». Варианта ответа у меня не было, скажешь «плохо» – обвинят в «путинизме» и слепой преданности лично президенту РФ и Москве, что здесь не очень хорошо воспринимается, скажешь «хорошо» – нарвешься на отповедь в стиле «он же бандит из 90-х». Поэтому обычно я говорила, что не имею права судить, так как пока еще не россиянка, да и не коренная жительница Хабаровского края, которая знает все нюансы тутошнего бытия. Однако и этот ответ многих не устраивал, потому что моим потенциальным работодателям хотелось выговориться. Из всего что я слышала тогда, можно сделать краткую подборку «за» и «против».

«За Фургала»:

-Он наш, не присланный из Москвы, из многодетной семьи, начинал простым врачом.

-Разогнал всех ненужных чиновников, уменьшил расходы аппарата (например, ту пресловутую яхту, принадлежащую правительству Хабаровского края, продали на аукционе), сократил зарплаты, в том числе и себе.

-Он не из «Единой России», где «как всем известно один воры и жулики».

-Он начал плотно заниматься благоустройством региона и лично Хабаровска.

-Он не пляшет под дудку Москвы.

«Против»:

-Между ЛДПР и «Единой Россией» нет никакой разницы – «все они воры и жулики».

-Он бывший бандит и дружит с бандитами, потакая их прихотям.

-Все эти разборки только из-за «Амурстали», которую Фургал прибрал к рукам и не захотел поделиться со столицей. То есть, банальные разборки в стиле 90-х, только не на «стрелке», а через суд, все же 2020 год.

-Все его начинания по благоустройству региона – показуха, по сути же – бараки стоят, дороги не делаются, мусор не вывозится и т.д.

Знаете, а ведь правы обе стороны, как оказалось, если углубляться в тему. И бывший бандит, и сократил зарплаты, и «приватизировал» «Амурсталь» вместе с другими предприятиями, и занимался благоустройством края.

Опять же, мой дядя честно и откровенно выступает за Фургала и клянет Москву, потому что считает, что до прихода Фургала к власти в области ничего не делалось, а то что он – бывший бандит – «так это хорошо, знает всю кухню изнутри». По его мнению, Хабаровский край показательно наказали из-за одного из самых низких результатов по России во время голосования за поправки в Конституцию РФ.

Этот аргумент я слышала и от других знакомых. Все они голосовали тогда против, но при этом ни один из них не смог внятно объяснить свою позицию. Почему против? «Против обнуления срока, ведь тогда у нас будет не демократия, а диктатура». А вы, спрашиваю, читали какие там поправки к Конституции? Нет, а что там? Говорю, соцблага всякие, признание верховенства российского права над международным, запрет на отчуждение территорий и т.д. Многие честно удивлялись и признавались, что, если бы читали ранее, а еще – понимали бы о чем речь («почему нам никто просто и внятно, вот как ты сейчас, не объяснил?»), то изменили бы свой выбор. «Так, – говорил один мой знакомый, – «можно и Путина еще лет 10 потерпеть, а потом он сам уйдет в силу возраста».

Кстати, на протесты никто из моих знакомых, с кем мы говорили о поправках и голосовании, не ходил. Но, конечно, это не показатель.

Но вернемся к действительной причине ареста Фургала, ибо версию о «показательном наказании» я считаю конспирологической.

Как-то будучи на стажировке, разговорилась с начальством. Шеф в открытую признавал, что все эти протесты – банальные разборки из-за денег, и на каждого губернатора или мэра в столице припасена папочка с грязными делишками из прошлого. Если бы, по его мнению, Фургал не пошел в отказ, то никто бы его скелеты из шкафов не вынимал бы. Конечно, Москва поступила нехорошо, посадив избранного народом губернатором, но и сам глава края мог бы не жадничать, а пойти на уступки, ведь и ему это всё не так чтобы уж очень честным трудом досталось. Возвращать его сюда на суд, говорил начальник – это то же самое, что выпустить его сразу. Сами же протесты уже оседлали непонятные личности вроде находящегося ныне в Германии на лечении Алексея Навального. И вместо изначальных требований хабаровчан на митингах все чаще и чаще звучит провокационные «Долой Путина!», «Долой тиранию!». К слову, это была одна из причин, по которой он не захотел участвовать в акциях, ибо любое протестное движение могут оседлать реальные провокаторы, заявляющие о свержении власти и государственном перевороте, однако расплачиваться за это будут простые хабаровчане, не видящие разницы между «открытый суд над Фургалом» и «хотим свою дальневосточную республику без Путина и Москвы».

Так вот, вернемся к «Амурстали» из-за которой всё началось. Это крупнейшее металлургическое предприятие на Дальнем Востоке, которое покрывает от 70 до 97% потребностей того или иного региона ДВ в черном металле. Выручка в 2019 году составила 22 млрд рублей. Материнская компания – «Торекс-Хабаровск», 50% акций которой принадлежат в равных долях жене Фургала и его партнеру по бизнесу, Николаю Мистрюкову. Остальные 50% акция принадлежат московскому бизнесмену Павлу Бальскому – ему приписывают связь с небезызвестными братьями Роттенбергами. Бальский уже давно пытается выкупить у Фургала и Мистрюкова их доли (якобы, чтобы затем продать предприятие китайцам), однако цена вопроса высока, а на меньшую сумму хабаровские бизнесмены не соглашаются.

Осенью 2019 года Мистрюков был арестован по делу о заказных убийствах в начале 00-х. По этому же делу сейчас проходит и Фургал. Зимой 2020 года жена Мистрюкова в надежде на освобождение мужа все же продала 25% акций, однако губернатор Хабаровского края все еще упорно стоял на своем. Чем это для него кончилось – все знают. Таким образом, согласно этой версии, вся нынешняя история с посадкой Фургала – всего лишь рейдерский захват предприятия.

К слову, назначенный в край губернатор Михаил Дегтярев является членом правления Федерации хоккея России: председатель правления ФХР — Аркадий Роттенберг, первый вице-президент — Роман Роттенберг.

Но надо понимать, что и дыма без огня не бывает. Будучи объективными, нельзя отрицать, что опосредованно Фургал действительно находился и находится в связке с местным криминалитетом, начав еще в конце 90-х покупать и перепродавать металл. Его первоначальная должность называлась «приемщик вторсырья», но через пару лет он вместе с Мистрюковым открыл несколько собственных фирм. Тогда же были убиты и Евгений Зоря и Олег Булатов, чьи убийства вменяют в вину Фургалу.

По слухам, экс-губернатор входил в ОПГ «Общак», созданное Евгением Васиным (Джемом). По Сети давно ходят фотографии, подтверждающие факты общения Фургала с местными криминальными элементами и являющиеся подлинными. Но, как я уже говорила, на ДВ совершенно другое отношение к бандитским авторитетам, местные жители плевать хотели на уголовное прошлое своего законно избранного губернатора.

С другой стороны, Фургал в политике с 2007 года, и тогда его криминальные делишки никого не интересовали. Наверное, потому, что большинство депутатов, так или иначе, но и сами могут похвастаться не менее внушительными скелетами в шкафах. Но когда дело дошло до дележа оставшихся и работающих активов, в ход пошли не только слухи, но и реальные уголовные производства.

Вот и возмущаются жители Хабаровского – «Москва опять решает, кому править, кому владеть и что продавать». Но ради справедливости замечу, что смешивать бизнес и политику – гиблое дело. Необходимо выбирать что-то одно, иначе тебя ждет такой же исход, как Фургала.

Напоследок повторюсь. Первоначальные митинги собирали громадное большинство сторонников Фургала, которым было плевать, как на его «черные пятна» в биографии, так и на его бизнес. Они законно избрали губернатора и требовали судить его в Хабаровске в открытом режиме, если он виновен. Вполне обоснованно с точки зрения хабаровчан, и совершенно неправильно с точки зрения закона и опасений правоохранительных органов: ведь в Хабаровске за столько лет власти и зарабатывания денег у Фургала наверняка есть связи в судебной системе. Это же доказывают и гуляющие по Сети фотографии губернатора с сотрудниками правоохранительных органов, расследовавших заказные убийства в регионе. Поэтому вполне очевидно, что данные требования невыполнимы.

Позже протест оседлали всевозможные «оппозиционеры», нашедшие площадку как для пиара собственных персон, так и для дестабилизации обстановки в стране в целом. И именно они и «слили» весь народный гнев в канализацию. Многие здравомыслящие хабаровчане прекратили свое участие в митингах. Оставшиеся 1200 человек, как 30 августа, уже не играют никакой роли. Дегтярев точно также законно назначен исполняющим обязанности, как и законно посажен в СИЗО Фургал. Мотивы и подковерные игры в расчет не берем.

Единственный вывод из этой истории – 90-е никуда не ушли. Они просто сменили малиновые пиджаки и золотые цепи на лаконичные черные костюмы и деловые папки. Вместо «стрелок» на пустырях – теперь исполнение законов вплоть до последней буквы в случае надобности. Но суть «разборок» вся та же – деньги любой ценой, и желательно побольше.