Почему Крымский мост вызывает инфернальную ненависть в Киеве

Крымский мост не случайно вызывает настоящую «инфернальную ненависть» в Киеве.

Об этом заявил в программе «Политотдел» на канале «Крым 24» профессор, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымский мост – это инженерное сооружение и строительное решение. Но это и мудрое политическое решение, результатом которого является то, что полуостров получил нормальную связь с Россией, позволяющую жить вполне нормально и развиваться до того момента, как появится сухопутный коридор. Сейчас коридор-то вроде бы и есть, но пользоваться им, в общем-то, не очень удобно. Поэтому значение моста никак не уменьшается… Наши оппоненты очень часто используют политическую символику, ну давайте мы её будем использовать. Мост – это символ. Кстати, не случайно именно поэтому он вызывает такую инфернальную ненависть у политиков Киева, потому что, вроде это как бы мост, не Кремль, не памятник, мост и мост. Но мы видим, что ему уделяется, скажем так, аккуратно, повышенное внимание», – сказал оратор.

Профессор прокомментировал заявление Зеленского об упадке в Крыму за последние 9 лет.

«Был в Крыму, наверное, раз пятьдесят. В 2012 году отдыхал, и не в таком раскрученном курортном месте, как Ялта, а в скромном посёлке на берегу, где у одного из киевских университетов был лагерь и пансионат для преподавателей. И что меня поразило – вот мы приехали в основной корпус, там нет лифта. Я спрашиваю: а где лифт? Мне говорят: вы знаете, в 1992 году он перестал работать, и мы его сдали на металлолом. Я смотрю на часы, а там 2012 год, прошло 20 лет. Говорю: ну и, сдали, где следующий? А девушка на ресепшене улыбается, она понимает мой вопрос. И я понимаю, что ей нечего ответить. Дальше, передвигаясь по посёлку, я обнаруживаю, что всё, что сделано здесь, – сделала советская власть. Но после не сделано была ровным счетом ничего, вот как размыло песчаную набережную, так она и стояла в 2012 году. Конечно, я там не был сейчас, но могу проследить изменения на примере ялтинской набережной, где тоже раз в год, раз в два года бывал. Ну, ещё есть чем заняться, мягко говоря, вот эти шалманы. Но это уже ну скажем так, на что-то похоже».