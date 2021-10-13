«Почему молчат США?!» – заявление Козака вызвало переполох на Украине

13.10.2021 21:14 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Учитывая совпадения подходов по статусу Донбасса, согласно Минским соглашениям, у России и США есть перспективы продолжать взаимные консультации в этом вопросе.

Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на Юго-Востоке Украины. Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения. В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины – существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций»,– цитирует «Коммерсант» заявление, поступившее из Кремля.

Слова Дмитрия Козака прокомментировал посол Украины в США в 2005-2010 годах Олег Шамшур в эфире финансируемого американским Госдепом «Радио Свобода».

«Что прозвучало со стороны Нуланд, мне сказать сложно, но то, что мне точно не нравится, это то, что, зная о заявлении Козака, американская сторона не дала свою интерпретацию прозвучавшего и того, что обсуждалось на переговорах. Особенно, если это было не так, как нам сообщает российская сторона», – взмущался Шамшур.

«Но это случилось, может американская сторона не успела отреагировать?» – спросил радиоведущий.

«Хочется надеяться, – ответил экс-посол. – Остаётся только надеяться, что мы услышим от представителей Госдепа или от самой Нуланд, о чём действительно и в каком контексте обсуждался вопрос урегулирования на Донбассе в Москве… Надеюсь, что он (Дмитрий Козак – ред.) выдаёт желаемое за действительное». «Ещё один момент, который мне не понравился. Я понимаю, что накопились вопросы, но из-за этого снимать санкции, введённые ранее против одного из российских дипломатов, я уверен, нецелесообразно и неправильно. Санкции вводятся, чтобы они действовали, а не для того, чтобы, когда надо они вводятся, а когда надо они снимаются, даже с отдельно взятого лица!», – негодовал Олег Шамшур.