Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
13.10.2021 21:14 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
Просмотров:

«Почему молчат США?!» – заявление Козака вызвало переполох на Украине

Новости УкраиныУчитывая совпадения подходов по статусу Донбасса, согласно Минским соглашениям, у России и США есть...

Учитывая совпадения подходов по статусу Донбасса, согласно Минским соглашениям, у России и США есть перспективы продолжать взаимные консультации в этом вопросе.

Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на Юго-Востоке Украины. Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения.

В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины – существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен.

С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций»,– цитирует «Коммерсант» заявление, поступившее из Кремля.

Слова Дмитрия Козака прокомментировал посол Украины в США в 2005-2010 годах Олег Шамшур в эфире финансируемого американским Госдепом «Радио Свобода».

«Что прозвучало со стороны Нуланд, мне сказать сложно, но то, что мне точно не нравится, это то, что, зная о заявлении Козака, американская сторона не дала свою интерпретацию прозвучавшего и того, что обсуждалось на переговорах. Особенно, если это было не так, как нам сообщает российская сторона», – взмущался Шамшур.

«Но это случилось, может американская сторона не успела отреагировать?» – спросил радиоведущий.

«Хочется надеяться, – ответил экс-посол. – Остаётся только надеяться, что мы услышим от представителей Госдепа или от самой Нуланд, о чём действительно и в каком контексте обсуждался вопрос урегулирования на Донбассе в Москве… Надеюсь, что он (Дмитрий Козак – ред.) выдаёт желаемое за действительное».

«Ещё один момент, который мне не понравился. Я понимаю, что накопились вопросы, но из-за этого снимать санкции, введённые ранее против одного из российских дипломатов, я уверен, нецелесообразно и неправильно.

Санкции вводятся, чтобы они действовали, а не для того, чтобы, когда надо они вводятся, а когда надо они снимаются, даже с отдельно взятого лица!», – негодовал Олег Шамшур.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть