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19.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Происшествия, Украина, Экология
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Под Киевом химическое загрязнение. Под угрозой Днепр

Новости Украины

В Киевской области неизвестные выбросили в речку Козка около трех тысяч канистр с неизвестным химическим веществом.

Инцидент произошел на границе сел Блиставица и Лубянка, где протекает река Буча, воды которой впадают в Днепр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению замглавы президиума Украинского общества охраны природы Игоря Артеменко, который участвовал в расчистке, речь может идти о диверсии.

«То, что мы видим сегодня, это похоже больше на диверсию относительно даже не Бучи, а диверсия по отношению к городу Киеву и всей Украине. Три четверти народа Украины пьет воду из реки Днепр», – заявил Артеменко.

Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский подчеркнул, что специалисты взяли пробы из канистр и речной воды, а полиция возбудила уголовное дело.


«Сегодня по нашему заявлению отделом полиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст 239 – это как раз загрязнение земель водой, химическими веществами, которое создает опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды. Досудебное расследование продолжается, назначена уже экспертиза данного химического вещества, пробы взяты, мы ждем результаты экспертизы», сказал Шаправский.

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