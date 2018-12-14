Под Крымским мостом демонтируют сваи

14.12.2018, Керчь, Галина Шершнева

Youtube-канал «Капитан Крым» выложил сегодня видео, на котором показал, как происходит демонтаж временных конструкций, которые использовались при строительстве Крымского моста в Керченском проливе, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Демонтаж временных объектов в акватории выполнялся совместно с водолазами. Они обследовали дно и поднимали на поверхность все металлические предметы. Сваи рабочих площадок, погруженные на разную глубину извлекались целиком или срезались ниже линии размыва морского дна электро-кислородной резкой.

Водолазы проведут аналогичную работу на морских участках железнодорожной части Крымского моста, строительство которой сейчас находится в активной фазе. В керченском проливе из-за илистого дна вода мутная, видимость практически нулевая. Очень часто дуют сильные ветра, усиливающие течение. Все это осложняет работу водолазов.

«Остатки свай удаляются краном, после чего дно Керченского пролива остается чистым без каких-либо признаков временных опор», – сказал Александр Чернов, старшина водолазной станции.

Самые большие площадки длиной по 100 метров и весом 4 тыс тонн расположены с двух сторон судоходного коридора. На каждой одновременно работало по два крана грузоподъемностью по 350 тонн.