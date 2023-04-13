Под вопли «отправляйтесь воевать с русскими» украинец поджег себя в Польше

Игорь Шкапа.  
13.04.2023 12:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Польша, Происшествия, Украина


63-летний гражданин Украины поджег себя у здания генконсульства своей страны в Кракове.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает польское интернет-радио RMF 24.

63-летний гражданин Украины поджег себя у здания генконсульства своей страны в Кракове. Об этом,...

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Инцидент произошел сегодня в 7:50.

Как рассказал пресс-секретарь Главного управления муниципальной полиции Кракова Петр Шпех, «человек, стоявший в очереди в консульство, в какой-то момент начал вести себя иррационально» и стал выкрикивать лозунги на украинском языке, после чего поджег себя легковоспламеняющимся веществом и побежал.

Выяснилось, что он выкрикивал призывы к соотечественникам возвращаться на родину и защищать страну от русских. Свои слова он адресовал украинским мужчинам, собравшимся перед консульством.

Находившиеся на месте полицейские погасили огонь и вызвали скорую.

«63-летнего украинца доставили в больницу. Пациент находится в Малопольском центре Опарженёво-Пластичне нашей больницы. Команда борется за его жизнь. Состояние мужчины трагично , – сообщила пресс-секретарь специализированной больницы PAP Эдита Пшибыльска.

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