Под встречу с Трампом РФ атаковала вотчину диктатора Зеленского
Ночью Россия нанесла концентрированный удар по Днепропетровской области.
Под прицелом – Павлоград и Кривой Рог, родной город диктатора Владимира Зеленского.
По словам, главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, беспилотники атаковали объекты инфраструктуры.
«В результате более 10 попаданий на объектах возникли пожары», – написал он.
Кроме того, Вилкул сообщил о проблемах с электроснабжением в Криворожском районе.
Судя по выложенным снимкам, в районе серьезны взгорания.
Негодует и Зеленский.
«Волна беспилотников ударила по Кривому Рогу – по гражданской инфраструктуре… Зафиксированы также и ракеты. Фактически в эти недели ни одной ночи не было без российских ударов по Украине. Большинство мишеней – именно инфраструктура. Системный террор против нашей энергетики», – заявил Зеленского.
Он в очередной раз потребовал от Запада усилить украинскую ПВО.
Глава Криворожской райадминистрации Евгений Ситниченко сообщил, что горело промышленное предприятие и повреждена энергетическая инфраструктура.
Официально указывается, что в районе обесточены насленыне пункты Авангард, Верабово и Мировское.
«Примечательно то, что данные населенные пункты замкнуты в одну электросеть и питаются от подстанций предприятия «Центральный горно-обогатительный комбинат», -указывает мониторинговый канал «Изнанка».
