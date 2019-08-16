Подельникам Порошенко предложат сдать своего патрона

16.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Доказать в суде обвинение экс-президента Петра Порошенко в попытке незаконно удержаться у власти будет очень сложно.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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По его словам, самое серьезное обвинение в адрес Порошенко – это госизмена, когда он отправил моряков в Керченский пролив, чтобы ввести в стране чрезвычайное положение.

«Но это непросто доказать. Порошенко всегда сможет заявить, что выполнял долг главнокомандующего. Хотя юрист Портнов, который это дело инициировал, прав: это была попытка Порошенко удержаться незаконным путем у власти еще на время, отложив выборы», – сказал эксперт.

При этом он говорит, что куда более реальны экономические обвинения, по которым могут арестовать тех, кто мародерствовал на армии, включая бизнес-партнера Порошенко замглавы СНБО Гладковского (Свинарчука).

«И предложат им выбор: сдать Порошенко либо получить по полной. Вот это – способ заиметь доказательства о причастности его к воровству на поставках в войска. А еще идет разбирательство по поводу «Роттердам плюс». Там схема, по которой обогащался олигарх Ахметов. Когда никакой газ не покупали в Роттердаме на бирже, а выдавали за него другой газ. И включали в конечную цену расходы на логистику. Такое не могло быть без союза с Порошенко. Процесс пошел, начались задержания. Есть документы. Но без подписи Порошенко», – говорит Погребинский.