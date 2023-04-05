Подоляк: Украина даст России два-три дня на выход из Крыма

В течение ближайших месяцев в Крым якобы зайдут украинские войска.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью финансируемому Госдепом США «Радио Свобода» заявил советник главы офиса президента Украины, один из главных спикеров киевского режима Михаил Подоляк.

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«Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало шесть месяцев, пять или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм математически выверенный. Я еще раз говорю, нет у России достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию. Логика войны совершенно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте. И мы сможем точно говорить об абсолютно эффективном будущем Крыма», – сказал Подоляк.

При этом он говорит, что это «будет война не за Крым».

«Будет война за право существования демократического мира в рамках международного права. За это идет война. Это не война за территорию, это только один из элементов. Это война за право того, чтобы никто не мог прийти к вам домой и сказать: «Смотрите, у меня немного больше оружия, у меня немного больше крылатых ракет, поэтому отдайте мне то, что я хочу». Это сегодня идет война за право существования цивилизованного мира. И в этом цивилизованном мире места России в таком виде нет. И поэтому, безусловно, война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины», – заявил чиновник.

По его словам, в России якобы началось «ракетное и снарядное истощение». При этом советник главы офиса украинского президента считает, что российские обстрелы продолжаться, но РФ «не удержит ни Крым, ни Донецк, ни Луганск.

Он уточнил, может ли начаться переговоры о дипломатическом варианте возвращения Крыма под контроль киевского режима.

«Да, если вы сегодня начинаете выводить войска, то безусловно мы можем подождать пока там день-два-три, пока эти войска будут выходить вместе с людьми. В Крым они натянули много незаконно получивших наше имущество людей из Российской Федерации. В 2014 году многие граждане Украины были вынуждены покинуть полуостров Крым. Безусловно, мы можем подождать пару дней, пока они соберут там часть какую-то своих вещей и выедут через Керченский мост, который будет демонтирован», – резюмировал Подоляк.