Подоляка раскритиковал Россию и расхвалил Израиль в Сирии
Голос России на Ближнем Востоке и, в частности в Сирии, «резко ослаб» за последние годы.
Об этом блогер Юрий Подоляка заявил в интервью телеканалу «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Первый вывод, который надо сделать: друзей никогда нельзя отдавать. Мы, по моему мнению, бросили тех, кто мог бы быть нам верным союзником и нашим надежным тылом. Это провинции Тартус и Латакия, куда противник точно бы не зашел, и мы имели мощнейшую базу на ближайшие десятилетия», – сказал Подоляка.
Он считает, что Израиль «практично и целенаправленно достигает нужных результатов» в Сирии.
«Они сумели создать буферный пояс вокруг своего государства и сейчас, помогая друзкой общине, делают их вернейшими своими союзниками. Создают пояс благонадежности. Они нанесли поражение действующей власти, на самом деле, банде уголовников и террористов. Мы же потеряли лицо, плацдармы. Мы потеряли там все», – сказал Подоляка.
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