Подпольщики жгут внедорожники ВСУ от Краматорска до Киева

Вадим Москаленко.  
22.07.2025 15:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Подполье, действующее в тылу, провело серию акций по уничтожению военной техники.

Партизанское движение «Дозор» опубликовало кадры поджога транспортных средств в Краматорске и Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подполье, действующее в тылу, провело серию акций по уничтожению военной техники. Партизанское движение «Дозор»...

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Подпольщики в дневное время намечают расположение техники ВСУ, после чего демонстрируются пылающие внедорожники с наступлением темноты. Одно из авто подожгли в занятом ВСУ пгт Красноторка под Краматорском. Ещё одна машина сожжена в Киеве.

«Невозможно прекратить смотреть на три вещи… Ай, да кого мы обманываем? На одну! Горящие авто ВСУ!» – комментируют авторы ролика.

Напомним, акты нанесения материального ущерба бандеровскому режиму уже давно приняли серийный характер. Подпольщики периодически публикуют кадры с горящими админзданиями, автомобилями, железнодорожными релейными шкафами и так далее.

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