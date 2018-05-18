18.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Провокации, Украина

Погибших в Донбассе инструкторов НАТО целенаправленно завели на минное поле


Украинская сторона организовала провокацию, в ходе которой в Донбассе погибли три канадских военнослужащих.

О данном инциденте сообщили в оперативном командовании ВС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по данным разведки ВС ДНР, вчера в ходе посещения натовскими инструкторами линии боевого соприкосновения в сопровождении украинских военнослужащих в районе Авдеевки командование ВСУ целенаправленно завело гостей на своё минное поле.

«Автомобиль с иностранцами подорвался на мине. В результате чего трое НАТОвских военнослужащих (Канады) погибло и двое (США) получили ранения. Также, имеется информация о ранении трёх сопровождавших из числа украинских боевиков», – заявляют в оперативном командовании.

«Жертвы среди иностранных военнослужащих в результате провокации необходимы были властям Украины для обвинения ВС ДНР в агрессии и обоснования необходимости выделения Западом летального оружия», – заявили в оперативном командовании ВС ДНР.

Отмечается, что инцидент украинское командование намерено выдать за нападение ДРГ противника.

Ранее ВС ДНР уже заявляли, что украинские боевики в ближайшие дни готовят провокацию против военнослужащих НАТО, прибывших для помощи ВСУ в зону ООС.

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