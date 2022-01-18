МИД РФ: Мы не угрожаем, а предостерегаем

18.01.2022  08:17 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
Просмотров:
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, США


В НАТО прекрасно отдают себе отчет, какими возможностями военно-технического характера обладает Россия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Коммерсанту» заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

В НАТО прекрасно отдают себе отчет, какими возможностями военно-технического характера обладает Россия. Об этом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Издание поинтересовалось, почему Россия «заговорила со своими западными контрагентами на языке ультиматумов и угроз».

«Речь не идет ни об ультиматумах, ни об угрозах с нашей стороны», – ответил Грушко, ранее говоривший, что в случае отказа НАТО согласиться с российскими предложениями о взаимных гарантиях безопасности Москва к неким ответным мерам военно-политического характера.

«Мы никому не угрожаем. Мы предостерегаем. Наша позиция абсолютно понятна и предсказуема. И мы ее четко изложили, теперь ждем такой же честной реакции. В НАТО прекрасно представляют, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь. Мы наши возможности не скрываем, действуем очень транспарентно», – подчеркнул замглавы МИД РФ.

При этом он не стал конкретизировать, о каких конкретно мерах идет речь.

«Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, какие военные потенциалы могут быть задействованы против наших интересов», – резюмировал Грушко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть