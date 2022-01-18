МИД РФ: Мы не угрожаем, а предостерегаем

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В НАТО прекрасно отдают себе отчет, какими возможностями военно-технического характера обладает Россия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Коммерсанту» заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

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Издание поинтересовалось, почему Россия «заговорила со своими западными контрагентами на языке ультиматумов и угроз».

«Речь не идет ни об ультиматумах, ни об угрозах с нашей стороны», – ответил Грушко, ранее говоривший, что в случае отказа НАТО согласиться с российскими предложениями о взаимных гарантиях безопасности Москва к неким ответным мерам военно-политического характера.

«Мы никому не угрожаем. Мы предостерегаем. Наша позиция абсолютно понятна и предсказуема. И мы ее четко изложили, теперь ждем такой же честной реакции. В НАТО прекрасно представляют, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь. Мы наши возможности не скрываем, действуем очень транспарентно», – подчеркнул замглавы МИД РФ.

При этом он не стал конкретизировать, о каких конкретно мерах идет речь.

«Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, какие военные потенциалы могут быть задействованы против наших интересов», – резюмировал Грушко.