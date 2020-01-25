Погребинский: Зеленский и Гончарук в Давосе – это полный провал

25.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Обещания президента Украины Владимира Зеленского на форуме в Давосе о том, что иностранным инвесторам будут создаваться более благоприятные условия, нежели для украинских инвесторов, не выдерживают никакой критики.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если человек может сказать, что приходите, инвесторы, для того, чтобы вы были успешными и чувствовали себя комфортно в нашей стране, вы должны выучить одно короткое предложение, вам в Украине скажут «слава Украине!», а вы должны быстренько сказать «героям слава!», и тогда у вас будет всё класс – ну, это премьер. Я думаю, что он ненадолго премьер. А президент, по-видимому, долго будет в должности. Но он тоже наговорил в Давосе такого. Тот самый случай, когда лучше молчать», – отметил Погребинский.

«Зеленский хочет привлечь инвесторов, и это правильное желание, и он говорит, что если какой-то внешний инвестор вложит в украинскую экономику или договорится, что будет вкладывать сто миллионов долларов, то в этом случае украинское государство будет заключать с ним контракт, в соответствии с которым будет назначаться какой-то отдельный человек, который будет опекать эту компанию и решать проблемы, которые сама компания решить не может, а «все мои люди» будут гарантировать, всё, что положено, с помощью этого человека. А если десять миллионов вложит, я вам буду гарантировать, что не будете платить налоги сколько-то лет. Тут слов нет.

Я так понимаю, что Зеленский не разбирается в экономике, это понятно, но те, кто его готовили – это же не он придумал! Кто-то ему там придумал, что надо завлекать иностранных инвесторов, создавая для них более благоприятные условия для ведения бизнеса, чем украинским инвесторам!

Это ни в какие ворота не лезет, никакие западные инвесторы не просят эксклюзивных условий! Они говорят, что вы должны создать атмосферу, когда инвестиции будут защищены, суды честные, и все будут в равных условиях» – возмутился эксперт.

«Я не обвиняю в этом Зеленского, он не понимает, но кто его готовил? Мне кажется, что должен быть разбор полётов после этого Давоса, который оказался полным провалом. Разбор полётов, где те, кто ему предлагали эти вещи, должны уйти в отставку, их надо уволить немедленно!» – добавил Михаил Погребинский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», по словам очевидцев, инвесторы в Давосе шарахались от Зеленского с Гончаруком так же, как от Януковича с Азаровым