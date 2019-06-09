Погребинский: Зеленский всё ещё не президент

09.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый президент Украины Владимир Зеленский занимает свою должность чисто формально, многие представители киевской верхушки и руководители силовых структур плевать хотели на указания «главнокомандующего».

Об этом в эфире канала «Topinform» заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зеленский по-прежнему висит в воздухе, у него нет реальной опоры. Я уже не говорю про Верховную Раду, которая, фактически, издевается над предложениями Зеленского. Правительство, силовики, армия – он реально не вступил в должность главнокомандующего, его демонстративно игнорируют», – отметил эксперт.

Погребинский привел в пример генпрокурора Украины Юрия Луценко, которому, по мнению политолога, место на скамье подсудимых, однако он продолжает руководить ключевой силовой структурой.

«И генеральный прокурор, которому на самом деле место под следствием, до сих пор генеральный прокурор. И он возбуждает уголовные дела против Кучмы, – потому, что прозвучали слова, что мы должны обсудить и обсудить выстрелы в ответ», – сказал политолог.