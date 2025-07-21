Пока не будет покончено с «дронщиками» ВСУ, Украина долго просидит в обороне – Монтян

Сергей Вредников.  
21.07.2025 19:50
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Спасти украинский фронт от неминуемого коллапса может только появление на поле боя армии НАТО Тем не менее, пока у ВСУ много расчетов БПЛА.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявила адвокат и волонтёр Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Спасти украинский фронт от неминуемого коллапса может только появление на поле боя армии НАТО...

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«Исходя из слов спецов военных, как украинских, так и российских, если темпы наступления российской армии увеличатся еще хотя бы в два раза, то коллапс фронта украинского неизбежен. Как вы считаете?», – спросил ведущий.

«Конечно, неизбежен. Коллапс неизбежен в любом случае, если только не подойдет подкрепление с коллективного запада именно живой силой, потому что пехоты очень мало у Салорейха», – сказала Монтян.

Однако она подчеркнула, что сидеть в обороне ВСУ могут ещё достаточно долго.

«Ну, пехота Солорейху, конечно, не помешает, но в целом, для того, чтобы сидеть в обороне, вполне достаточно дронщиков.

Они же не идут на штурма, и вот иногда, может, предпримут какую-нибудь контратаку на какую-нибудь там важную точку. А в целом и в общем, ну, нет у них пехоты, но зато у них есть дронщики, и дронов у них невероятное количество», – добавила она.

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