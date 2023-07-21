«Пока не закончим СВО» – полковник запаса о ротации ВС РФ

Никого не красят спекуляции на таких чувствительных вопросах, как ротация войск в условиях войны, когда нет возможности заменять обстрелянные части свежими.

Об этом на канале «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник запаса Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько там – 300 тысяч воюет? Давайте завтра к утру, Герасимов, убирай этих к хренам собачьим, давайте этих новых, что мы набрали, поставим. Что будет? Это будет поражение. Этот процесс конвергенции, он же на армии делается постепенно. Значение имеет, даже если отделение снимается с какого-то участка и его место должно занять отделение уже обстрелянное, пристрелянное, уже в какой-то степени матёрое, понюхавшее порох. А вот так сразу – а давайте сюда сто тысяч сейчас, мои люди устали – так не делается, это тоже издержки войны. Да, год воюем, но этот процесс нельзя ускорять, даже если два года будем воевать, потому что мы понесём потери. Нужно подготовленных людей выводить на ротацию. Генералы не дураки, они правильно делают: они не пускают пока на поле боя неподготовленных людей. А те, кто проходят мобилизацию, те же экзамены сдают и так далее, и их готовят к полю боя. Так что ротация, действительно, это проблема, в народе постоянно звучит эта проблема, устали люди, надо дать им отдохнуть», – сказал эксперт.

Он привёл пример своего отца, который в Великую Отечественную войну дошёл до Берлина.

«Правда, что-то в голову мне приходит мысль, батя мой четыре года воевал, что-то ни разу вопрос о ротации не поднимал. Пока до Берлина не дошёл, не орал, что, Иосиф Виссарионович, я тут устал уже, в Зееловских высотах лежу, головы не поднять, хотелось бы домой к Марье Петровне съездить. Дошёл – тогда ротировали», – подчеркнул Баранец.

По его мнению, вбрасывать такой вопрос в народ, как это случилось с жёсткими высказываниями генерала Ивана Попова, попросту вредно.

«Мне кажется, что здесь тоже нужно как-то эту мысль пропагандировать в сознание людей – и гражданских, и военных. Чтобы бабушка Варя у подъезда, поплёвывая семечки, не говорила – «что-то Герасимов там, Попов говорит, ротации не делает, надо бы делать, не отпускает Герасимов моего Ваньку домой». Вы же ещё в контракты загляните, есть контракты, которые записываются на определённый срок боевых действий, чётко написано – я подписываю контракт с Минобороны на шесть месяцев, а есть люди, которые не возвратятся домой до окончания войны. Да, их, может быть, в отпуск отпустят дней на 10-15, но есть люди, которые пока точку не поставят в СВО, они будут там воевать. Таков наш удел», – констатировал обозреватель.