Похищение СБУ сотрудника СЦКК ЛНР может стать поводом для войны – Бондаренко

Захватом наблюдателя СЦКК ЛНР Андрея Косяка Украина нарушила все возможные договорённости, что может послужить поводом для начала войны.

Об этом в эфире интернет-канала «Pravda» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Взятие в плен Андрея Косяка, представителя Луганской Народной Республики, который был задержан на линии разграничения – соответственно, теперь представители самопровозглашённых республик заявляют о том, что Украина нарушила взятые на себя обязательства. И нарушила вообще всё, что связанно с взаимодействием между противоборствующими сторонами, даже не только Минского процесса, а ещё ранних, начиная с 2014 года.

Второй момент, пленение Андрея Косяка может послужить новым Casus belli (Поводом для объявления войны –– прим. ред). Тем более, что после этого начинает сворачивать свою деятельность миссия ОБСЕ на неподконтрольных территориях, и это очень тревожная нотка», – сказал Бондаренко.