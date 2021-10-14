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14.10.2021 15:09 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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На российском ТВ призывают наказать Украину «силой огня и штыка»

Новости УкраиныЗахват представителя луганского СЦКК на линии разграничения – террористический акт. Об этом в эфире...

Захват представителя луганского СЦКК на линии разграничения – террористический акт.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Захват работника СЦКК однозначно говорит, что Украина является государством-террористом», – сказал Мирошник.

Он сообщил, что представители ОБСЕ демонстративно проигнорировали инцидент.

Телеведущий Владимир Соловьев призвал наказать Украину за захват российского гражданина.

«Они схватили гражданина России, они похитили нашего гражданина. Это значит, что нам нужно проводить операцию по спасению заложника, которого схватила террористическая организация. Как общаться с террористами мы знаем точно – силой огня и штыка.

Поэтому террористы, взявшие заложника, должны быть уничтожены, с ними никаких переговоров вести нельзя, а нашим компетентным органам нужно разрабатывать все необходимые меры, какие другие варианты?

Если террористическое государство захватывает наших граждан, мы не можем себе позволить промолчать или не обратить внимание», – заключил Соловьев.

Напомним, Украина продолжает удерживать в плену захваченного накануне представителя ЛНР Андрея Косяна.

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