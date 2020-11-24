Поклонская напрашивается на эфир к Шустеру

24.11.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская хочет принять участие в украинских ток-шоу или запустить телемост между Киевом и Крымом. Об этом она заявила в интервью севастопольскому изданию ForPost, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Поклонской, уже пришло время, когда украинцы могли бы высказать претензии в адрес жителей полуострова, а крымчане – в адрес Украины.

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«Дипломатические меры, которые принимаются, переговоры и выстраивание диалога – это очень важно. Мы, ведь, не можем бесконечно жить в таком конфликте. Кому-то рано или поздно нужно будет делать первый шаг. Я с удовольствием сделаю этот шаг…

Я буду еще делать шаги по установлению контакта, диалога и выстраиванию этого диалога, и хочу делать такие шаги. Я даже хочу предложить провести телемост между Крымом и Украиной на любой площадке. И я хочу делать эти первые шаги, чтобы люди могли высказаться, и чтобы наше мнение тоже услышали и в Украине. Я хочу, чтобы со стороны Украины представители высказали в наш адрес свои недовольства, в адрес крымчан. Я хочу, чтобы они услышали нас, чтобы мы начали говорить, потому что невозможно находиться всегда в конфликте, это неправильно…

Уже и время прошло, уже раны должны подзавить немного – надо быть умнее, мудрее. Чего им бояться, если они правы? Вот они говорят, что мы – преступники, я – предатель, чего вы боитесь тогда со мной встретиться в прямом эфире, на передаче Савика Шустера, и сказать мне это в глаза, задать мне вопросы? Я готова, я жду», – заявила Поклонская.

Напомним, в последнее время Поклонская все чаще именует себя «коренной украинкой», настаивает на правильности написания «в Украине» и расхваливает президента Зеленского.