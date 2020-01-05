Поклонская: Украина живёт во мне, и я этим горжусь!

05.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Россия уже в 2020 году может вернуть в Киев своего посла, сообщает считающийся близким к офису президента Владимира Зеленского телеграм-канал «Легитимный».

Это известие благосклонно прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская, на днях рассыпавшаяся в комплиментах перед Зеленским в ответ на его лживую предновогоднюю речь.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Россия и Украина неразрывно связаны между собой, и для меня являются родными и любимыми странами. Пусть кого-то эти слова смутят, но и Россия, и Украина живут во мне, и я этим горжусь! Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта», – приветствует Поклонская в своем блоге сообщение «Легитимного».

«Надеюсь, в ближайшее время российский посол сможет приехать в Киев, и наступит новый этап развития наших отношений», – добавила депутат Думы.

Работавшая военкором на Донбассе журналист издания Русский репортер Марина Ахмедова полагает, что Поклонская в свое время напрасно была избрана на роль героини Русской весны.

«Я думаю, что на фоне всех ее переворачиваний, эту не слишком принципиальную женщину пора уже отправить в Киев слушать Ротару и хвалить Зеленского. Там всегда ей и было место», – комментирует Ахмедова.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Поклонская назвала себя коренной украинкой и заявила, что правильно употреблять выражение «в Украине», а не «на Украине», как это предусмотрено литературными нормами русского языка.