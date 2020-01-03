Прощай, Романов! Поклонская теперь сходит с ума по Зеленскому

03.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Новогодняя речь президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует об окончательной декоммунизации жанра новогодних обращений лидеров на постсоветском пространстве.

Об этом в своем блоге заявила депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Поклонской, ей понравился клип Зеленского, в котором не было «сказок» о НАТО, «агрессоре» и войне.

«Я рада переменам, которые произошли в Украине. Впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента. Пропало ощущение, что ты находишься на съезде КПСС, где зачитывают скучный доклад о посевных и ударных трудовых подвигах.

Обычно после такого ложка с оливье в рот не лезет — аппетит пропадал. Зеленский обратился к людям на украинском, русском и венгерском языках. Не было очередных сказок и страшилок про НАТО, агрессора и окопы.

Президент сказал то, что давно уже пора там понять. Показал, что все народы — и есть единая страна. И «правильность» гражданина не зависит от языка, на котором он говорит…

Я знаю, что украинцы устали от переворотов и потрясений — они ждут мира, и Зеленский через своё обращение пытается его принести. Не берусь гадать, как будет на деле, но мне его слова нравятся», – написала Поклонская.

Ее публикацию раскритиковал экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов. По его мнению, Поклонская так и не смогла до конца расстаться со своим украинским прошлым и ностальгирует по Киеву.

«А я вам ещё несколько лет назад сказал всё об этой барышне. Можно вывести девочку из украинской прокуратуры, но нельзя вывести украинскую прокуратуру из девочки. Это диагноз, который навсегда. Ну не может человек, прессовавший пророссийских активистов до 2014 года, внезапно воспылать любовью к России», – заключил Долгов.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Поклонская назвала себя коренной украинкой и заявила, что правильно употреблять выражение «в Украине», а не «на Украине», как это предусмотрено литературными нормами русского языка.