«Полицай нациста не обидит» – политолог о праздновании 9 мая на Украине

10.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинская власть продолжает, хотя и без энтузиазма, политику изменения исторической памяти украинцев, и события вокруг отмечания Дня Победы в очередной раз показали это.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

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«Власть продолжает наратив, навязанный ещё Порошенко и его идеологичеким окружением относительно того, что пока доблестная УПА громила нацистов, Красная армия отсиживалась в окопах Сталинграда. И Красная армия, и Великая Отечественная война стали у наших представителей власти какими-то табу, которые не замечают. Продолжается попытка исторического переписывания, программирования, перепрограммирования, изменения исторической памяти Украины, тем более что, к сожалению, чем больше проходит времени тем меньше знает о войне молодое поколение.

Вчера мы все стали свидетелями того, что «полицай нациста не обидит». За зигование если что и будет, то максимум, админпротокол. А вот за пилотку с красной звездой можно действительно нарваться на серьезные неприятности. Становится понятно, что пресловутый закон о декоммунизации, на самом деле, был элементом изменения идентичности украинцев.

То, что происходило вокруг 9 мая, наглядно показывает это. Слава Богу, обошлось без серьезных эксцессов. Но мы видим, что страна разделена. И государство в этой ситуации – на стороне меньшинства, для которого нет Дня Победы, а есть «День примирения и скорби», т.е. примирения с проигравшими в той войне. И у власти нет политической воли назвать вещи своими именами, изменить этот нарратив, который был навязан предыдущей властью.

Отмечу только, что количество вот этих «импортированных» из Британии красных маков было на порядок меньше. Понятно, что с уходом Порошенко господдержка всего этого снизилась. Конечно, не произошел разворот, но энтузиазма у нынешней власти это тоже не вызывает. Без господдержки, без идеологической накачки со стороны государства энтузиазма у меньшинства, отвечающего за 8 мая, как-то стало поменьше», – сказал Андрей Золотарев.