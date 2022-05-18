Политические трупы Кишинева: почему проект Молдова себя исчерпал

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Правящая в Молдове проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS) провела съезд, на котором выбрала новое руководство, назвала цели на ближайшие годы. Новым председателем политического формирования стал исполнявший обязанности лидера, спикер парламента РМ Игорь Гросу (пост председателя PAS освободился в конце 2020 года, после того как Майя Санду выиграла президентские выборы и приостановила членство в партии).

На съезде, который посетила и президент страны, было заявлено, что PAS «является сильной, демократической, дисциплинированной и единой партией», ставит задачи побеждать на очередных выборах, чтобы «сделать интеграцию Молдовы в Европейский Союз необратимой». Страна уже подала заявку на вступление в Евросоюз, однако это не спасает правящую партию от потери популярности. Население беднеет, энергетический кризис не преодолен. Наблюдатели отмечают, что события на Украине стали настоящим подарком для молдавской власти – внимание граждан переключилось с внутренних проблем на внешнюю повестку.

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Об этом говорим с директором Института социально-политических исследований и регионального развития Игорем Шорниковым.

ПолитНавигатор: Насколько успешно PAS справляется с вызовами? Какие можно назвать достижения и провалы? Партия пришла к власти под лозунгами освобождения страны от олигархов, восстановления демократии. Какие тут успехи?

Игорь Шорников: PAS успешно справляется разве что с исполнением западных директив и рекомендаций. Это особенно заметно в сфере отношений с Россией, которые быстро деградируют, в энергетике, где происходит непрерывный рост тарифов, а также в сфере СМИ и идеологии – сокращается вещание на русском языке, подавляется альтернативная западной точка зрения, запрещается российская военная символика, игнорируется историческая память, которая объединяет Россию и Молдову.

В экономике и в социальной сфере – там, где от PAS их избиратели ожидали реальных успехов, – никаких позитивных подвижек нет, только рост тарифов и мощная инфляция. Помощь от Запада в виде кредитов поступает, но ее не ощущают жители страны. Борьба с коррупцией подменяется преследованием неугодных, вопрос об украденном миллиарде забыт властью.

Зато есть неоспоримые успехи в процессе евроинтеграции – Молдова вот-вот получит статус кандидата на вступление в ЕС. «Вот вступим в Евросоюз, и тогда у нас появится функциональное государство с работающими институтами» – так говорят PASовцы, по сути, расписываясь в своей неспособности что-то менять в лучшую сторону.

ПолитНавигатор: Председатель PAS Игорь Гросу евроинтеграцию Молдовы назвал «главным проектом страны», «проектом поколения». До сих пор Молдова была далека от вхождения в ЕС. События на Украине как-то смогут ускорить этот процесс?

Игорь Шорников: Да, они и ускорили. Молдова готовится получить статус кандидата на членство в ЕС. Более того, в отличие от Украины у Молдовы есть реальный шанс стать частью Евросоюза, правда весьма специфическим путем – через поглощение Румынией. Но хотят ли молдаване евроинтеграции ценой утраты своей государственности? Думаю, если такие и найдутся, то их меньшинство. К сожалению, учитывая масштабы геополитических пертурбаций, происходящих рядом с нами, может так случится, что молдаван и не спросят.

ПолитНавигатор: Рейтинги правящей партии невысоки – согласно опросам, PAS поддерживает примерно пятая часть населения. Парламентское большинство нередко принимает странные решения. Например, вводится запрет на использование Георгиевской ленты, а 9 мая жители страны массово, еще более дружно, чем раньше, выходят на праздник Победы, демонстрируя единство. Это недальновидность партии, непрофессионализм или желание угодить западным покровителям?

Игорь Шорников: Это полный отрыв от реальности. Эти люди живут в виртуальном мире, где нет прошлого и настоящего, есть только «мечта» о прекрасном будущем. Сначала они просили дождаться «весны возрождения», намекая, что весной потеплеет и тарифы снизятся, вот весна почти закончилась, но о «возрождении» никто из правых не вспоминает. Зато сейчас снова в топе тема евроинтеграции, людей кормят мечтами о другой жизни. Осталось вроде как совсем немного подождать. Но в действительности все эти мечты – не более чем информационная война против собственного народа.

ПолитНавигатор: PAS после прихода к власти практикует введение по разным поводам режима ЧП, когда важные государственные решения принимаются в узком кругу, информационное пространство зачищается, а протесты не допускаются. Почему народ это терпит?

Игорь Шорников: Во-первых, надо это признать, в стране отсутствует критическая масса активных и предприимчивых людей дееспособного возраста. Эти люди находятся на заработках за рубежом и своим трудом и денежными переводами родным поддерживают стагнирующее государство. Во-вторых, оппозиции в стране нет. Те, кто претендуют называться оппозицией, дискредитированы и запуганы западным диктатом, а потому не способны к реальной борьбе. Нет лидеров. Поэтому правление PAS и напоминает им самим какую-то компьютерную симуляцию: какие бы ошибки ты не совершал, никаких последствий не будет.

ПолитНавигатор: Новый председатель партии Игорь Гросу назвал цели, которые пропрезидентская партия ставит на ближайшие годы: выиграть местные выборы в 2023 году, президентские – в 2024 году, парламентские – в 2025-м. Каковы шансы на эти победы?

Игорь Шорников: Вполне симптоматичные цели для оторванных от реальности людей. Шансов у них нет, все они – политические трупы.

ПолитНавигатор: Есть сегодня политические силы, которые могут соперничать с PAS?

Игорь Шорников: Политическая система Молдовы давно нуждается в кардинальной перезагрузке. Тот проект, который закладывался 30 лет назад, себя полностью изжил. Он ведет к развалу государства и его поглощению более сильным соседом.

Есть ли политические силы в Молдове, которые могут соперничать с бездарной, некомпетентной, антинародной властью? Да, конечно, есть, но и они – часть изжившей себя системы.

ПолитНавигатор: Возможны ли в Молдове досрочные выборы и при каких условиях?

Игорь Шорников: Пока такой сценарий не просматривается. Внутренних сил для самотрансформации, как мы говорили, у Молдовы нет. Но все может измениться, если изменятся внешние обстоятельства.