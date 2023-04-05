«ПолитНавигатор» запускает раздел на английском языке

Михаил Рябов.  
05.04.2023 14:36
  (Мск) , Москва
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Дзен, СМИ, Сюжет дня


Внимательные читатели уже заметили появление в новостной ленте «ПолитНавигатора» нескольких сообщений на английском языке. С апреля мы запускаем раздел для англоязычных посетителей. Пока что планируется ежедневно выпускать 3-5 переводов самых важных для западной аудитории новостей – то, что поможет прорвать антироссийскую блокаду в освещении конфликта на Украине.

Новости на английском будут доступны для мобильной и десктоп-версии сайта. Для того, чтобы читать их, нужно нажать на специально созданный раздел. Со временем мы планируем также запустить английскую озвучку и отдельный Telegram-канал на английском.

Внимательные читатели уже заметили появление в новостной ленте «ПолитНавигатора» нескольких сообщений на английском языке....

К сожалению, еще до начала СВО в отношении «ПолитНавигатора» были введены санкции компанией Google, которая объявила портал «рупором спецслужб и кремлевской пропаганды». Наши сообщения без объяснения причин были исключены из сервиса Google News, удалён канал «ПолитНавигатора» с десятками тысяч подписчиков и уникальным видео-архивом на видеохостинге Youtube.

В этих условиях нам не обойтись без помощи читателей – расскажите своим англоязычным друзьям и коллегам о новом источнике правдивой информации о происходящем вокруг России и Украины.

 Редакция также будет благодарна волонтёрам, желающим помогать с переводами.

Все вопросы, пожелания – традиционно на editor@politnavigator.net

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