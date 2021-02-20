Политолог: Медведчуку осталось лишь сотрясать воздух

20.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Партия Виктора Медведчука продемонстрировала, что не может мобилизовать сторонников ни на защиту отключенных от эфира телеканалов, ни на подмогу самому лидеру ОПЗЖ.

Таким образом, вопреки прогнозам о росте рейтинга «Оппоплатформы – За жизнь» в условиях репрессий, неумелые действия партийной верхушки, напротив, ведут к разочарованию избирателей. Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал украинский политолог Кость Бондаренко.

«ОПЗЖ не удалось мобилизовать людей в свою поддержку. Теперь у сторонников ОПЗЖ возникает вопрос – как они могут защитить нас, если они не смогли защитить себя? Их заявления про то, что они будут добиваться импичмента были просто смешны – имея чуть более 40 депутатов, они ничего не могут сделать, если для решения необходимо более 120 голосов. Это не более чем сотрясание воздуха», – сказал эксперт.

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«Что касается возможной реакции России на происходящее, то Россия уже проиграла Украину. У нее были возможности работать в Украине. Надо было работать системно и начиная с 1990-х годов. Разного рода фонды Сороса и прочие западные структуры демонстрировали системность подхода, вкладывали деньги в выращивание нового поколения своих сторонников, Россия не делала ничего – думали, что «никуда Украина не денется», а если какие-то деньги и выделялись, то они разворовывались еще в Москве или уже в Украине.

В результате к сегодняшнему дню борьба за сохранение и восстановление культурной связи России и Украины превратилась в дело нескольких десятков энтузиастов, не более», – констатирует Бондаренко.