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15.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Москва, Политика, Россия
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Политолог Мухин: КПРФ переходит на сторону иноагентов

Навальнисты использовали для своей агитации очередной несанкционированный митинг, организованный симпатизирующим им коммунистом Валерием Рашкиным...

Навальнисты использовали для своей агитации очередной несанкционированный митинг, организованный симпатизирующим им коммунистом Валерием Рашкиным под видом встречи с избирателями.

В субботу коммунист-навальнист митинговал против «принудительной вакцинации» на Пушкинской площади в Москве. Как обычно собралось около сотни человек.

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Когда мероприятие уже подходило к концу, на ступенях появился молодой человек с плакатом «Умное голосование». К нему подошла полиция и функционер КПРФ, который попытался договориться: мужчина убирает плакат – его не задерживают. Навальнист отказался от сделки и гордо проследовал в автозак.

Следующей  задержали девушку с плакатом «Свободу Навального». Она оказывала сопротивление. На этот раз коммунисты не пытались договориться.



«Тех, кто приходит с плакатами, я прошу этого не делать. Вы можете взять микрофон и все сказать. Будем стараться их освободить», – заявил журналистам Рашкин по окончании мероприятия.

Политолог Алексей Мухин считает, что КПРФ сознательно предоставляет навальнистам возможность проводить агитацию на своих акциях.

«КПРФ стремительно маргинализируется. Их акции проходят с поддержкой «Унылого голосования» и требованием «свободы Навальному». Это действительно фу. Получается, что комми теперь переходят на сторону иноагентов и экстремистов во имя того, чтобы «отгрызть» часть электората, якобы оставшегося свободным. На самом деле, «и рыбку съесть, и … продолжение поговорки» комми не удастся: электорат донатенфюрера на выборы не ходит, да и ради 2% так, простите, анус рвать, это надо додуматься», – написал в своем телеграм-канале эксперт.

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