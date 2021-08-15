Политолог Мухин: КПРФ переходит на сторону иноагентов

15.08.2021, Москва, Елена Острякова

Навальнисты использовали для своей агитации очередной несанкционированный митинг, организованный симпатизирующим им коммунистом Валерием Рашкиным под видом встречи с избирателями.

В субботу коммунист-навальнист митинговал против «принудительной вакцинации» на Пушкинской площади в Москве. Как обычно собралось около сотни человек.

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Когда мероприятие уже подходило к концу, на ступенях появился молодой человек с плакатом «Умное голосование». К нему подошла полиция и функционер КПРФ, который попытался договориться: мужчина убирает плакат – его не задерживают. Навальнист отказался от сделки и гордо проследовал в автозак.

Следующей задержали девушку с плакатом «Свободу Навального». Она оказывала сопротивление. На этот раз коммунисты не пытались договориться.

«Тех, кто приходит с плакатами, я прошу этого не делать. Вы можете взять микрофон и все сказать. Будем стараться их освободить», – заявил журналистам Рашкин по окончании мероприятия.

Политолог Алексей Мухин считает, что КПРФ сознательно предоставляет навальнистам возможность проводить агитацию на своих акциях.

«КПРФ стремительно маргинализируется. Их акции проходят с поддержкой «Унылого голосования» и требованием «свободы Навальному». Это действительно фу. Получается, что комми теперь переходят на сторону иноагентов и экстремистов во имя того, чтобы «отгрызть» часть электората, якобы оставшегося свободным. На самом деле, «и рыбку съесть, и … продолжение поговорки» комми не удастся: электорат донатенфюрера на выборы не ходит, да и ради 2% так, простите, анус рвать, это надо додуматься», – написал в своем телеграм-канале эксперт.