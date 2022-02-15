Политолог о признании ЛДНР Госдумой: Начинается самое интересное

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Новости Украины

Сегодняшнее решение Госдумы о необходимости признания ЛДНР провоцирует новый политический кризис в Киеве и на Западе, рассуждает в своем блоге политолог Семен Уралов.

«Подобные инициативы в России строжайше согласовываются, поэтому комбинация понятна. Войска отводятся, но принимается политическое решение. Биржевые индексы и курс рубля рвут вверх, следовательно рынок в войну здесь и сейчас не верит. Поэтому можно повышать ставки. С точки зрения политической игры ход удачный – ничего не стоит, а в Киеве и на Западе спровоцирует кризис», – отмечает эксперт.

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По его мнению, еще в 2014 году России следовало «признавать простой факт: «Украины – нет».

«То, что мы называли до 2014 года Украиной, развалилось на 4 части. Одна часть ушла в состав России. Две небольшие части являются протекторатом РФ, а бОльшая часть бывшей Украины – протекторат и колония США, Британии, ЕС и что крайне позорно – Польши и Литвы. Однако, то что бОльшая часть бывшей Украины самовольно продолжает выступать от имени «Украины» – это и есть главная манипуляция украинского кризиса», – поясняет Уралов.

С признанием ЛДНР ситуация изменится, считает он.

«Признание Госдумой ЛДНР это больше, чем ход в игре. Это первый шаг к публичному и правовому оформлению новой реальности. Поэтому самое интересное впереди», – прогнозирует эксперт.