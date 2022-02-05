Политолог: Путин обсуждал в Китае операцию по освобождению Украины

Во время вчерашних переговоров президентов России и Китая была закрытая часть, где обсуждались перспективы разрешения кризиса на Украине и отношения Пекина с Тайванем. Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Сергей Марков.

Эксперт подчеркнул, что вчерашняя встреча лидеров подтвердила близость стран и общность позиций по отношению к НАТО и США.

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«Совершенно очевидно, что у России и Китая стратегический союз. Китай и Россия имеют единую позицию по большинству вопросов в современной мировой политике. В частности, они рассматривают, что современный мир должен быть полицентричным, обе страны отказывают США в праве диктовать, какое политическое устройство должно быть идеальным. Кроме того, было специально подчеркнуто, что Китай поддерживает России в том, что касается расширения НАТО на восток. Не все это заметили, может быть, но имеется в виду не только восток Европы, но и восток в целом, потому что сейчас в НАТО обсуждаются возможности так называемого глобального НАТО, то есть, возможность включения в НАТО таких традиционных противников Китая, как Япония, Австралия, Южная Корея и даже Индию хотя туда впихнуть. Была еще и закрытая часть переговоров, посвященная нынешнему кризису в отношениях России и НАТО, возможной военной операции России по освобождению юго-восточных областей Украины от оккупационного репрессивного режима, несущего угрозу всеобщему миру и безопасности. Но о чем договорились в этой закрытой части, сказать пока трудно», – заявил Марков.