Политолог: Путин редко обращался к Западу столь жестко

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Вчерашняя пресс-конференция президента РФ Владимира Путина показала отличную форму российского лидера, что признали даже его оппоненты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

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«Пресс-конференция еще раз показала жесткий и одновременно прагматичный подход российского лидера. Путин редко обращался к западным элитам настолько жестко — в этом смысле его нынешнее выступление можно сопоставить с мюнхенской речью 2007 года и валдайской речью 2014-го. При этом президент подчеркивает: «один из важнейших элементов сегодня — это стабильность и безопасность»; «в целом мы видим пока положительную реакцию» американской стороны на предложения Кремля», – пишет политолог в «Известиях».

По его словам, это наиболее оптимальный на сегодня подход в диалоге с Вашингтоном, эффективность которого хорошо видна и на примере отношений между США и Китаем.

«Даже скептически настроенные по отношению к президенту журналисты и эксперты отметили: пресс-конференция снова подтвердила, что Владимир Путин — в хорошей политической форме. Это можно объяснить не только стилем подачи месседжей, с которыми выступил глава государства, но и их содержательной стороной», – резюмировал Орлов.