Полковник Алкснис усомнился в официальной версии удара по Макеевке

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Массовая гибель российских военнослужащих в новогоднюю ночь в результате украинского удара по расположению в Макеевке на Донбассе – это, прежде всего, следствие ошибки командира, а не использования мобильных телефонов вопреки запрету.

Об этом в эфире канала «Спец» заявил бывший депутат Верховного совета СССР полковник ВВС Виктор Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может, пора прекратить наступать на одни и те же грабли из месяца в месяц? Ведь уже в первые недели применения «Хаймерсов», когда они только их получили, мы уже начали нести потери. Были нанесены достаточно точные удары по нашим штабам, которые располагались тоже в зоне поражения, по местам расположения наших войск. Казалось бы, это должно было послужить нам уроком. Но, похоже, что с боеприпасами начали разбираться и начали размещать их не в одном месте, а по разным точкам. Одной из таких точек как раз и было здание ПТУ. А я напомню, что расстояние от Авдеевки, за которую уже почти 11 месяцев идут ожесточённые бои и откуда обстреливается Донецк и Макеевка, там всего 19 км. Я хотел бы посмотреть в глаза тому полковнику или генералу, который принимает решения о размещении личного состава, и спросить у него, с какой стати вы взяли и подставили сотни наших военнослужащих под удар украинских ракет, какие доводы? Только потому, что удобно – есть пустое ПТУ, давай-ка туда запихаем, потому что иначе надо думать, куда их рассредоточивать, а тут мы всех их в одно место, и поставим галочку, что новоприбывшие из мобилизованных размещено, и всё нормально. Это разгильдяйство и предательство вызывает возмущение, и хочется спросить, доколе это будет продолжаться?» – сказал Алкснис.

Также он резко раскритиковал официальную версию причины удара.

«Вызывает улыбку оправдание нашего Генштаба (причём буквально в первые часы после этой трагедии в интернете появилось: всё ясно, Генштаб скажет, что виноваты сами военнослужащие, которые активно использовали мобильные телефоны). Во-первых, зачем украинской армии определять расположение по мобильным телефонам, когда они имеют всю информацию о месте расположения наших войск? В интернете же размещались, когда российские хакеры похитили те [спутниковые] сводки, которые США поставляют в режиме онлайн ВСУ, там всё расписано, вплоть до отдельных машин, координаты сотен целей, и не надо никаких средств определения мобильных телефонов – всё уже есть. Кроме того, напомню, что в Макеевке живут тысячи и тысячи людей, и многие из них отнюдь не симпатизируют нашим войскам. Постоянно идёт информация, что задержали одного пособника ВСУ, второго, целую группу. А вот там мобильные телефоны могли сыграть свою роль просто для передачи информации. Передали информацию, что на таких-то координатах воинская часть, и всё. А скрыть-то невозможно. Вспомните скандал, когда нанесли удар по штабу «Вагнера». Там же нанесли удар отнюдь не по мобильному телефону. Поэтому я понимаю, что надо как-то оправдываться, потому что? если начинать объективное расследование, надо привлекать к ответственности людей, которые допустили эту трагедию. А этого никто делать, не будет, потому что своих они не сдают», – заключил полковник.