Полковник Алкснис: За пожарами в России стоит украинская агентура

23.12.2022  12:33 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 659
 
Дзен, Диверсии, Криминал, Россия, Терроризм


К произошедшим в последние недели пожарам в российских торговых центрах и на других объектах могут быть причастны украинские диверсанты – легализованные под видом беженцев.

Об этом в эфире интернет-канала «Сталинград» заявил бывший депутат Верховного Совета СССР полковник ВВС Виктор Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К произошедшим в последние недели пожарам в российских торговых центрах и на других объектах...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«На территории России находятся, по-моему, два миллиона граждан Украины. Я уверен, что среди этих людей есть и те, кто прибыл на территорию России отнюдь не от того, что они въехали в страну, которая для них вторая Родина, что они ее тоже уважают, любят и прочее…

Судя по тем же сюжетам в блогах и интернете, когда люди, приехавшие, живущие здесь, из Украины тоже оказывают помощь финансовую ВСУ, провокационные выступления в видеороликах… Это враги, настоящие враги России, но которые за каким-то чертом приехали в Россию и здесь живут.

Если можно по внешнему облику отличить гастарбайтера из Таджикистана или Узбекистана, то тут все мы на одно лицо. Устраиваешься на работу, строителем или в какую-то фирму, занимающуюся электросварочными работами, получаешь наряд ехать, условно говоря, в крупнейший торгово-развлекательный центр где-нибудь в Химках провести ремонт системы отопления. Ну, приехал, включил сварочный аппарат, но ты же знаешь, как надо и как можно варить так, чтобы через несколько часов после твоего ухода там это все полыхнуло.

И все, потому что он профессионал, он знает, ему не нужно бензин с собой нести, напалм или какие-то специальные зажигательные средства. И я убежден, что таких людей у нас очень и очень много», – заявил Алкснис.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть