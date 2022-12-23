Полковник Алкснис: За пожарами в России стоит украинская агентура

К произошедшим в последние недели пожарам в российских торговых центрах и на других объектах могут быть причастны украинские диверсанты – легализованные под видом беженцев.

Об этом в эфире интернет-канала «Сталинград» заявил бывший депутат Верховного Совета СССР полковник ВВС Виктор Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На территории России находятся, по-моему, два миллиона граждан Украины. Я уверен, что среди этих людей есть и те, кто прибыл на территорию России отнюдь не от того, что они въехали в страну, которая для них вторая Родина, что они ее тоже уважают, любят и прочее… Судя по тем же сюжетам в блогах и интернете, когда люди, приехавшие, живущие здесь, из Украины тоже оказывают помощь финансовую ВСУ, провокационные выступления в видеороликах… Это враги, настоящие враги России, но которые за каким-то чертом приехали в Россию и здесь живут. Если можно по внешнему облику отличить гастарбайтера из Таджикистана или Узбекистана, то тут все мы на одно лицо. Устраиваешься на работу, строителем или в какую-то фирму, занимающуюся электросварочными работами, получаешь наряд ехать, условно говоря, в крупнейший торгово-развлекательный центр где-нибудь в Химках провести ремонт системы отопления. Ну, приехал, включил сварочный аппарат, но ты же знаешь, как надо и как можно варить так, чтобы через несколько часов после твоего ухода там это все полыхнуло. И все, потому что он профессионал, он знает, ему не нужно бензин с собой нести, напалм или какие-то специальные зажигательные средства. И я убежден, что таких людей у нас очень и очень много», – заявил Алкснис.