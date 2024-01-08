Полковник СБУ: к марту украинский фронт может посыпаться

Вадим Москаленко.  
08.01.2024 18:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Если российской армии удастся совершить крупный прорыв хотя бы на одном участке фронта, вся линия обороны ВСУ может посыпаться.

Соответствующие видеозаписи появились в украинских соцсетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если российской армии удастся совершить крупный прорыв хотя бы на одном участке фронта, вся...

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«По всей линии фронта обращаться по каждому направлению не очень интересно, потому что само по себе сейчас ничего не меняется. Но если они [русские] достигнут цели, в марте месяце может произойти непоправимое: прорыв одного направления может привести к обвалу всего фронта, как это было во время Первой мировой войны. Мы сейчас идём по лекалам Первой мировой войны», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что украинское командование сейчас пытается хоть как-то удержать ситуацию.

«Думаю, в Генштабе это прекрасно понимают, и поэтому занимаются переброской резервов.

А чтобы набрать и обучить личный состав – это минимум шесть месяцев. А противник что, будет сидеть и ждать? Не будет. С большой долей вероятности, будут принимать меры для того, чтобы прорвать фронт», – подытожил он.

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