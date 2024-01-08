Полковник СБУ: к марту украинский фронт может посыпаться
Если российской армии удастся совершить крупный прорыв хотя бы на одном участке фронта, вся линия обороны ВСУ может посыпаться.
Соответствующие видеозаписи появились в украинских соцсетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По всей линии фронта обращаться по каждому направлению не очень интересно, потому что само по себе сейчас ничего не меняется. Но если они [русские] достигнут цели, в марте месяце может произойти непоправимое: прорыв одного направления может привести к обвалу всего фронта, как это было во время Первой мировой войны. Мы сейчас идём по лекалам Первой мировой войны», – сказал Стариков.
Он подчеркнул, что украинское командование сейчас пытается хоть как-то удержать ситуацию.
«Думаю, в Генштабе это прекрасно понимают, и поэтому занимаются переброской резервов.
А чтобы набрать и обучить личный состав – это минимум шесть месяцев. А противник что, будет сидеть и ждать? Не будет. С большой долей вероятности, будут принимать меры для того, чтобы прорвать фронт», – подытожил он.
Спасибо!
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