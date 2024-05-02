Половина людей, покинувших Украину, уже находится в России

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То количество граждан Украины, которое после начала СВО перебралось в Россию, разрушает миф, что РФ якобы является агерссором.

Об этом бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил в интервью радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Половина людей, которые уехали с Украины, уже находятся в России. Если собрать все цифры, сколько эмигрировало, это удивительные цифры в прошлом году. Они полностью разрушают тот миф, который навязывают западные СМИ западному обществу. Никто никогда не выезжал бы в страну-агрессор. Если бы эти люди воспринимали Россию как захватчика, они бы не ехали сюда. Они едут сюда за спасением. Половина уже приехала, еще приедет 10-20%. Катастрофы не будет», – сказал Царев.

Он выступает за то, чтобы Россия давала убежище украинским мужчинам, которые не смогут поменять паспорта в консульствах Украины в Европе. Экс-нардеп считает, что таковых будет не слишком много, поскольку в странах ЕС идет борьба за украинцев. В Польше полагают, что их ВВП вырос только благодаря работникам-беженцам.