Польский пропагандист обещает кровь в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко расстреляет Майдан в Минске на следующий день после того, как он соберется.
Об этом в интервью московскому корреспонденту УНИАН Роману Цимбалюку заявил журналист вещающего на Белоруссию подрывного польского телеканала «Белсат» Игорь Ильяш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Майдан в том виде, в каком мы его видели в Украине, то есть многомесячное противостояние, – ничего подобного в Беларуси точно не будет. Потому что Лукашенко, в отличие от Януковича, не будет ждать несколько месяцев, чтобы стрелять. Он будет стрелять на следующий день максимум, если не на первый», – сказал Ильяш.
По его прогнозу, белорусский Майдан ожидает либо китайский, либо румынский вариант.
«Если будет стотысячный митинг, то там два варианта: либо китайской Тяньаньмэ́ни, когда нас просто будут давить танками, а Лукашенко не дрогнет, либо вариант румынской революции, когда военные откажутся стрелять, и насилие перерастет в мгновенное падение режима. Учитывая стихийность протестов, будет румынский вариант, к сожалению. Будет кровь», – сказал Ильяш.
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