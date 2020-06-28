Польский пропагандист обещает кровь в Минске

28.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расстреляет Майдан в Минске на следующий день после того, как он соберется.

Об этом в интервью московскому корреспонденту УНИАН Роману Цимбалюку заявил журналист вещающего на Белоруссию подрывного польского телеканала «Белсат» Игорь Ильяш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Майдан в том виде, в каком мы его видели в Украине, то есть многомесячное противостояние, – ничего подобного в Беларуси точно не будет. Потому что Лукашенко, в отличие от Януковича, не будет ждать несколько месяцев, чтобы стрелять. Он будет стрелять на следующий день максимум, если не на первый», – сказал Ильяш.

По его прогнозу, белорусский Майдан ожидает либо китайский, либо румынский вариант.

«Если будет стотысячный митинг, то там два варианта: либо китайской Тяньаньмэ́ни, когда нас просто будут давить танками, а Лукашенко не дрогнет, либо вариант румынской революции, когда военные откажутся стрелять, и насилие перерастет в мгновенное падение режима. Учитывая стихийность протестов, будет румынский вариант, к сожалению. Будет кровь», – сказал Ильяш.