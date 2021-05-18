Популист Зеленский устроил дикий пиар на ворах и дачах

18.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Санкции, которые СНБО Украины наложил санкции на несколько сотен криминальных авторитетов, равно как и поручения президента Украины Владимира Зеленского провести аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице под Киевом, демонстрируют популизм нынешней власти.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это решение направлено в первую очередь на пиар в обществе. Понятно, что воров в законе никто не любит. Принимая подобные решения, офис президента рассчитывают получить какие-то дополнительные популярные очки. Ещё больше это прослеживается в истории со звёздочками – государственными дачами. Это было ещё с историей дачи Бенедиктовой.

И наше общество падко на такие пиар-ходы. На такое не пошли бы, если бы в том же офисе президента были уверены, что общество будет задавать правильные вопросы. Вопрос не в том, почему дармоеды живут на государственных дачах, а в том, почему их держат на этих на их должностях. Если не исполняет своих обязанностей то выгнать их вон», – сказал эксперт.

По итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны 14 мая президент Владимир Зеленский поручил СНБО провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице под Киевом и установить, кто там сейчас живет. Президент обещает, что после проверки из этих резиденций «начнется великое переселение народов». Речь идет в целом почти о 400 гектарах заповедной земли и более 100 государственных зданиях и дачах.

«В конце 2014 года, во времена бывшего президента и в соответствии с постановлением правительства был отменен перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание, что, на первый взгляд, выглядит неплохо. Но на самом деле легализует пребывание на этих землях и в резиденциях за символическую плату ряда непонятных лиц», — говорит Зеленский.

Он озвучил перечень фамилий: экс-генпрокурор Святослав Пискун, экс-вице-премьер Иван Васюник, а также министры времен Януковича — Дмитрий Табачник и Раиса Богатырева, вице-премьер времен Порошенко Геннадий Зубко, а еще директор департамента корпорации «Богдан» Александр Ильин.

«Эти и ряд других людей получили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение затрат на ремонт в размере 50% и за символическую плату могли там проживать», — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины наложил санкции на 557 «воров в законе» и 111 иностранцев, которые являются «криминальными авторитетами» по всему миру.