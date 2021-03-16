«Пора наказать шестерку Запада» – сенатор РФ призвал экономически ударить по Киеву

16.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Москве пора прекращать играть в дипломатические игры с зарвавшимися украинскими властями, а переходить к реальному экономическому противодействию.

Об этом на заседании временной комиссии Совета Федерации РФ по защите государственной целостности заявил сенатор Александр Вайнберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне не нравится наш обороняющийся стиль, для меня за честь состоять в нашей комиссии, я считаю, мы очень правильно ведём в ней работу, но хорошо бы перейти на атакующий стиль. В частности, ну, сколько используют эту шестерку – власти Украины – против нас! А что мы экономически не можем ответить? Конечно, можем! У нас туда идёт и ГСМ, и электричество, и многое другое. Это только частный пример, и так можно пройти по всему периметру, посмотреть.

Это основной тезис. Тем более, как говорят, они системные, они такие умные, они вытесняют шаг за шагом. Давайте сами определимся для себя и поменьше реагировать. Чего мы начинаем в дипломатические игры с ними играть?» – заявил Вайнберг.

«Особое внимание обратить на то, что у нас внутри творится, всё это – мягенькие такие либеральчики все. Давайте подумаем о законопроектах и о том, как противостоять. Я эти ток-шоу смотрю, я воспринимаю, как личное оскорбление то, что они позволяют им высказывать, то, что они высказывают», – добавил сенатор.