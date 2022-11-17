Порошенко бросился жаловаться дипломату США на Зеленского

17.11.2022  17:47 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Колониальная демократия, Политика, США, Украина
Новости Украины

Российские пранкеры «Вован» и «Лексус» разыграли экс-президента Украины Петра Порошенко, позвонив ему под видом бывшего посла США в Москве Майкла Макфола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Не чуя подвоха, Порошенко принялся жаловаться на Владимира Зеленского.

Российские пранкеры «Вован» и «Лексус» разыграли экс-президента Украины Петра Порошенко, позвонив ему под видом...

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«Вероятно, вам известно, что меня пытаются не выпускать за границу, когда я собираюсь ехать на очень важную конференцию парламентской ассамблеи НАТО. Полезные идиоты! У меня нет других комментариев, это было парламентское решение, это была парламентская делегация. Просто многие в мире не понимают, зачем они это делают.

Например, сегодня я разговаривал с мэром Киева Кличко, и он мне сказал, что ему сейчас запрещено выезжать за границу. И так со многими другими. Потому что это удар по местному самоуправлению и удар по децентрализации. Потому что это грязная игра политиков», – заявил Порошенко.

После демонстрации ролика один из пранкеров попросил гостей в телестудии прокомментировать пранк.

Воевавший за Донбасс сербский снайпер Деян Берич выразился однозначно.

«Мне его не жалко… Мне больше жалко украинский народ, потому что выбора у него нет. Есть один дурак, есть второй – всё. Выбор между двумя дураками», – сказал Берич.

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