Порошенко бросился жаловаться дипломату США на Зеленского

Российские пранкеры «Вован» и «Лексус» разыграли экс-президента Украины Петра Порошенко, позвонив ему под видом бывшего посла США в Москве Майкла Макфола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Не чуя подвоха, Порошенко принялся жаловаться на Владимира Зеленского.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Вероятно, вам известно, что меня пытаются не выпускать за границу, когда я собираюсь ехать на очень важную конференцию парламентской ассамблеи НАТО. Полезные идиоты! У меня нет других комментариев, это было парламентское решение, это была парламентская делегация. Просто многие в мире не понимают, зачем они это делают.

Например, сегодня я разговаривал с мэром Киева Кличко, и он мне сказал, что ему сейчас запрещено выезжать за границу. И так со многими другими. Потому что это удар по местному самоуправлению и удар по децентрализации. Потому что это грязная игра политиков», – заявил Порошенко.