Порошенко может подкупить 30% избирателей даже в Одессе

20.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Около тридцати процентов украинских избирателей готовы продать свой голос в день выборов. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Верховной Рады прошлого созыва Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы думаете, как будут фальсификации? Как проконтролировать, что человек пошёл и проголосовал? На самом деле, раздаётся тысяча гривен в обмен на паспортные данные, чтобы человек никуда не шёл голосовать. За него проголосуют в избирательных комиссиях. То есть, масштаб фальсификации на выборах – будут задействованы члены избиркома, люди, которые продают свои голоса. А что такое тысяча гривен? Это 30 долларов. Вот цена всей вашей демократии! За тридцать долларов украинец продаёт свой голос.

От 20 до 30 процентов населения готовы продать свой голос в день выборов. Я говорю по Одессе, по своему опыту, но такой процент есть везде», – рассказал Марков.