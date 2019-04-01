Порошенко предупредили: Лучше не балуй

01.04.2019, Киев, Игорь Петров

Если в результате второго тура президентских выборов на Украине будет объявлено о победе растерявшего популярность Петра Порошенко, в Киеве начнутся акции протеста.

Об этом на пресс-конференции в Киеве украинский политолог Владимир Воля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим этот большой протестный настрой против Порошенко. Все – протестные кандидаты, нет ни одного, который дружественен, из тех, кто получил более-менее весомые результаты.

Нет никого лояльного президенту. Все критики.

Если Порошенко остается по итогам второго тура, многими это будет воспринято – по крайней мере, так интерпретируют – как то, что он обманул всех. Это нечестно. Мы с этим не согласны.

При большом количестве протестно настроенных избирателей, что и показали итоги выборов, если сложить Тимошенко, Гриценко, Кошулинского… общество проголосовало против Петра Порошенко. И этот аспект будет использован для каких-то акций протеста», – сказал Воля.