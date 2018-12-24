Порошенко придется бросать в бой войска даже против своей воли

24.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Украина вряд ли рискнет на открытое военное противостояние с Россией, но может попытаться спровоцировать российскую сторону на военный удар

Об этом в “Комсомольской правде” пишет военный корреспондент Александр Коц.

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Отмечается, что наиболее реалистичный сценарий возможной украинской провокации – это удар по Донбассу.

“Весь декабрь Украина стягивала дополнительные войска – сначала к Мариуполю. Но когда Москва официально заявила о подготовке здесь Киевом наступления, Украина начала наращивать группировку у Горловки(смотрите карту). Замысел прост – отрезать ЛНР от ДНР. А для оправдания атаки готовится инсценировка химической диверсии (для этого на Украину прибыли спецы из Великобритании, которые провели уже не одну такую провокацию в Сирии)”, – пишет Коц.

Еще одним вариантом автор называет обострение на границе с Крымом, указывая, что на открытое наступление Украине не осмелится, но может, например, обстрелять Крым в районе Перекопа, чтобы вызвать ответный огонь, результаты которого будут засняты иностранными журналистами.

Третий вариант, отмечает журналист, – снова отправить на убой через Керченский пролив военные корабли.

“Турчинов даже пригласил поучаствовать в этой авантюре западных наблюдателей. Не учел одного – Россия может спокойно пропустить украинские корабли, если, конечно, они не начнут наглеть и нарушать все на свете. Есть еще вариант четвертый. Экзотический, но вполне реальный – атаковать Приднестровье, где стоят российские миротворцы. Пятый вариант – совсем глупый. Но нынешний Киев способен и на него – провокация на границе материковой России. За которую придется отвечать. А дальше во всех случаях – крики в прессе, с трибуны ООН и так далее”, – полагает военкор.

Он убежден, что за всеми этими приготовлениями торчат уши Запада, а также напоминает, что на Украине действуют около 500 военных инструкторов из 7 стран, причем, по данным военной разведки ДНР, 72 инструктора непосредственно участвуют в боях на Донбассе.

“Киев вряд ли можно заподозрить в самостоятельности. Поэтому, если в Вашингтоне или Лондоне дадут отмашку, Порошенко придется бросать войска в бой даже против своей воли, – резюмирует Коц. – Он в случае «удачи» провокации получит рейтинговые бонусы. Или хотя бы заверение в поддержке на выборах. А Запад – повод для новых санкций против Москвы.

Особый мотив Вашингтона – использовать обострение для убеждения Европы запретить строительство газопровода «Северный поток-2» из России. Чтобы затем продавать этой Европе дорогой газ из США. Задача победить где бы то ни было у Порошенко не стоит. В случае с Россией у него шансов нет. И он это знает. Поэтому будет орать дурным голосом: «Помогите, хулиганы зрения лишают!».