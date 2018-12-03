03.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Украина
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Порошенко в антироссийском угаре выстрелил себе выше ноги

Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о расторжении так называемого «Большого» договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией.

Законопроект №0206 был внесен президентом сегодня и помечен как неотложный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы выдержали все необходимые процедуры и будем голосовать в зале», – сказала вице-спикер Ирина Геращенко.

Интрига заключается в том, что «Большой договор» предусматривал признание Россией границ Украины в варианте до 2014 года. Теперь Москва может заявить, что, поскольку документ разорван формально по инициативе Киева, у украинцев нет никаких оснований претендовать на Крым, Керченский пролив и другие исторически русские территории.

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