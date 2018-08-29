Порошенко в панике завопил, что кругом «щупальца Москвы»

29.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Москва может продолжить влиять на Украину через медиапространство, ведя с Киевом информационную войну.

Об этом президент Украины Пётр Порошенко заявил в ходе 13-го совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

«В Украине приближается избирательная кампания. Уже сейчас ведущие IT-компании фиксируют создание тысяч, десятков тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании – fake news, подрыву стабильности. У меня нет сомнений, что Москва не потеряет ни одной возможности, чтобы дискредитировать наши с вами достижения, чтобы посеять уныние среди граждан в завтрашнем дне и усталости от европейского выбора», – уверен Порошенко.

Он также призвал украинцев готовится к информационной войне.

«Хотя эта задача и не простая. Мы должны изучить опыт в каждой стране пребывания – опыт законодательный, опыт исполнительный, шаги эффективности. Почему это так важно? Потому что Россия уже хорошо набила себе руку в остальных странах. Вспомните нидерландский референдум по ратификации соглашения об ассоциации. Вспомните Brexit и участие России», – сказал президент.

«Щупальца Москвы очень крепко проникли в социальные сети, держат отдельные медиа, киберпространство. При этом Кремль умело прикрывает свою подрывную деятельность демократическими ценностями и принципами», – заявил Порошенко.