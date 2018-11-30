Порошенко включил заднюю после окрика из США

30.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины легко мог «нагнуть» парламент и ввести военное положение по всей стране и на 60 дней, но этого не дал сделать Запад.

Такое мнение в эфире телеканала «Капитал» высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная ошибка Порошенко заключается в самой идее: «Давай я пойду таким путём, за углом, поставлю парламент перед фактом о том, что хочу отодвинуть выборы, их наклоню и они проголосуют». Я спрашивал одного авторитетного человека из парламента: «Могут вас наклонить? Могли вы проголосовать за 60 дней, на всю страну?». Он сказал, что, конечно, могли. Но Меркель и американцы сказали: «Нет. Откладывать выборы не разрешаем». И он тут же пошёл на попятную, и дальше мы видели весь этот цирк, когда они, сопротивляясь, «давайте только отдельные области». Но это ведь тоже выгодно – отдельные области», – отметил политолог.

Ранее «ПолитНавигатор» привел заявление российского политика и публициста Николая Старикова о том, что украинский президент Петр Порошенко и секретарь СНБО Александр Турчинов используют военное положение для получения миллионных прибылей, искусственно обваливая гривну и повышая спрос на доллар.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были задержаны российским спецназом.

В ответ на Украине созвали Совбез и Верховную раду и ввели военное положение в части областей, граничащих с РФ.