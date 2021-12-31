Портников: Настоящим президентом Украины остаётся Путин

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Новости Украины

Украина может исчезнуть с политической карты мира и стать частью государства, население которого способно ставить интересы своей страны выше собственных.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявил киевский антироссийский пропагандист-майданщик Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Являются ли украинцы государствообразующим народом? Это мы узнаем только сейчас. Если украинцы готовы поставить интересы государства выше своих личных интересов или интересов своей семьи, то да. Если личные интересы и интересы семьи будут для украинцев выше, чем интересы государства, Украина вне всякого сомнения исчезнет с политической карты мира и будет частью того государства, население которого способно ставить государственные интересы выше собственных и выше интересов своей семьи. То есть, будет частью РФ. Я надеюсь, что Львовская область не будет РФ, но Сумская или Харьковская точно будет, я это гарантирую», – заявил Портников.

При этом он признал, что украинцы и русские так и не стали разными народами.

«Тот факт, что в новогодние дни украинцы и русские будут смотреть «Сватов» в единой гармонии, напоминаю: «мы один народ». Политически. Пока что не стали разные, что бы там не рассказывали украинские политики своим гражданам. Потому что пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев», – говорил пропагандист.