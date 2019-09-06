Посланцы Байдена в Киеве ведут торги за компромат на шефа

06.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Во время своих встреч в украинскими топ-чиновниками находящиеся сейчас с визитом в Киеве американские сенаторы-демократы из обоймы Джо Байдена Крис Мерфи и Рон Джонсон стремятся заручиться “своими” людьми в команде президента Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевский телеграм-канал “Легитимный” со ссылкой на свои источники в Офисе украинского президента.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По информации телеграм-канала, одним из предметов обсуждения на этих встречах были “торги” за компромат на Байдена.Так, сенаторы уже они провели встречи со всеми ключевыми игроками, которые могут иметь отношения к поиску «компромата» на Байдена – с главой ГПУ Русланом Рябошапкой и секретарем СНБО Александром Данилюком. Кроме того, состоялась встреча посланцев Байдена с президентом Зеленским.

“Рябошапка и Данилюк должны стать посредниками и лоббистами Байдена в Украине, а также его “связными. Это делалось для того, чтобы завербовать хоть кого-то под себя. Ведь Зеленского может “перекупить” Дональд Трамп, а значит роль других “игроков” может вырасти”, – утверждает “Легитимный”.