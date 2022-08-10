После падения Украины американские «Стингеры» начнут сбивать самолёты в ЕС – эксперт

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Новости Украины

С территории Украины налажен устойчивый каналал поставок американских вооружений в руки террористических организаций на Ближнем Востоке. Прежде всего, это происходит потому, что в Киеве понимают близость краха украинского государства, а значит, нужно успеть любыми средствами обогатиться, прежде чем придётся бежать из страны.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Израильская разведка «Моссад» и военные Израиля фиксируют приток нелегальных поставок оружия с территории Украины в руки тех организаций, которые в Израиле считаются террористическими, которым он противостоит на Ближнем Востоке. Это означает, что работает устойчивый канал нелегальных поставок, с помощью которых украинские коррупционеры зарабатывают на этой войне, понимая, что, очевидно, может быть, уже к концу года эта страна политически может прекратить свое существование, надо куда-то ехать, на что-то жить, а здесь прекрасный бизнес, если можно так выразиться, связанные с перепродажей американских и западных вооружений, особенно компактных. Это ПЗРК «Стингер», ПТРК «Джавелин», другая аппаратура и вооружения – в руки группировок, которые не стесняют себя методами боевых действий на Ближнем Востоке», – заявил Коротченко.

По его мнению, для Израиля это будет постоянная головная боль, а появление в Европе таких ПТРК, как «Стингер», грозит Европе массовыми терактами, на что США просто закрывают глаза.

«Поэтому для Израиля это будет постоянная и сплошная головная боль в этом плане, как и для целого ряда европейских структур, отвечающих за вопросы внутренней безопасности. Опять же появление в руках европейских радикалов и фашиствующих групп оружия с Украины – это будет тоже сплошная головная боль, тем более «Европол» и другие организации бьют по этому поводу серьезную тревогу. По разным оценкам 15-20% всех поставок в сегменте компактных вооружений с Украины реэкспортируются по схемам черного рынка в руки других стран и организаций. Это большая проблема. Учитывая, что тот же самый «Стингер» является идеальным средством для совершения терактов против пассажирских авиалайнеров, взлетающих и заходящих на посадку. Думает ли об этом администрация Байдена, ЦРУ, ФБР, другие члены американского разведывательного сообщества? Такое впечатление, что нет. Там обеспокоены, прежде всего, Трампом», – поделился наблюдениями эксперт.