После «Северного потока-2» в США смекнули, что европейцы хотят их «кинуть» – Ивашов

Американцы спешно формируют новый военный блок, потому что поняли – после запуска «Северного потока-2» Европа «кинет» США.

Об этом эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил президент Академии геополитических проблем, экс-начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы при президентстве Обамы, не спрашивая у европейцев, стали строить 21 терминал для сжиженного сланцевого газа. Для того, чтобы не шёл российский газ, провоцировали войну на Украине. Европейцы взбрыкнули и поддержали проект «Северный поток-2».

Американцы пошли в наступление, и что только ни делали, чтобы сорвать запуск «Северного потока-2», тем не менее, он, скорее всего, пойдёт.

Американцы понимают, что европейцы обязательно их кинут, и останутся только англичане и, может быть, Исландия. Поэтому сейчас они спешно формируют океанический мир за пределами Европы», – сказал он.